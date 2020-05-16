كيليني: عرقلة راموس لصلاح

2020/05/16 | 14:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعتبر قائد فريق يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيليني أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني هو أفضل مدافع في العالم، وأن عرقلته للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2018، كانت "ضربة معلم".

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