حملة وعي للحشد توزع 150 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في الديوانية

2020/05/16 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت حملة وعي للحشد الشعبي، السبت، 150 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في الديوانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “قافلة مجانين الحشد الشعبي وزعت 150 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة في الديوانية”، لافتا الى انه “تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك حملة وعي تواصل مساعدة العوائل الفقيرة التي تضررت

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