قائمة باسماء المرشحين عن محافظة البصرة لتولي وزارة النفط

2020/05/16 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت قائمة ان عدد المرشحين عن محافظة البصرة، لتولي وزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي، وصل إلى 49 مرشحاً.وتضم القائمة المسربة ، اسماء 49 مرشحاً لتولي منصب وزير النفط بالحكومة الجديدة، وجميعهم من محافظة البصرة، عقب اتفاق تم بين نواب المحافظة ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يقضي بتولي شخصية من المحافظة منصب وزير النفط.

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