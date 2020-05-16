ديالى تطالب بتعليق عمل الحراس الليليين داخل المحافظة

2020/05/16 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى طالب مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، بتعليق عمل الحراس الليليين داخل المحافظة مشيرا الى ان عملها فوضوي.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ان”عمل الحراس الليليين في بعقوبة واطرافها فوضوي للاسف ولايجري وفق ما اقره قانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 المعدل من ناحية ما تضمنه من فقرات خاصة تشكيل لجنة […]

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