لجنة الشهداء النيابية تطالب بتنفيذ احكام الاعدام بالمجرمين والارهابيين

2020/05/16 | 14:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم السبت، بتنفيذ احكام الاعدام بالمجرمين والارهابيين.وقال رئيس اللجنة، عبد الاله النائلي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "تمر هذه الأيام الذكرى السنوية للاحتفال باليوم الوطني للمقابر الجماعية والذي يصادف يوم 16/5 من كل عام وهو اليوم الذي فتحت فيه أول المقابر الجماعية بعد سقوط النظام البعثي المقبور".وأضاف النائلي، أن "ذلك النظام الذي أباد الكثير من أبناء شعبه ظلماً واعتداءاً على حرمات الإنسان سواء عن طريق الإعدامات او استخدامه بالأسلحة الكيماوية أو دفن المواطنين وهم أحياء بالمقابر الجماعية اثناء قمعه للانتفاضة الشعبانية او تصفيه كل من حاول الوقوف بوجه ظلمه وتعسفه".وتابع: "اليوم ونحن نحتفي باليوم الوطني للمقابر الجماعية نستذكر تلك المجازر الوحشية والأساليب التي ارتكبت بها من قبل أزلام النظام البائد في واحدة من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية وتطأطىء لها الرؤوس خجلاً من وحشيتها والأجساد تصاب بالقشعريرة لمناظر لم تألفها العين الإنسانية والعراقية خصوصاً وهي ترى النساء والأطفال والشيوخ والشباب أجسادا تكدست فوق بعضها أم تحتضن طفلها وشباب بعمر الورود والأدهى من كل ذلك سيارة تحمل أكثر من عشرين شخص دفنت في مقبرة بحيث اختلطت الأجساد بحديد تلك العربة ومقبرة أخرى ضمت أجساد نساء فقط قيدت أيديهن وتم دفهن وهن أحياء ، مناظر لم يتصور الكثير وحشيتها بالرغم من كل هذه المآسي وللاسف لم يحاكم جميع مقترفيها أمام المحاكم والشعب والرأي العام سواء العراقي او العالمي، لينالوا القصاص العادل وللاسف لم تنتهي هذه الماسي والجرائم بعد سقوط البعث المقبور بل جاء بقاياه وامتداده الاجرامي المتمثل بالعصابات التكفيرية الارهابية الداعشيه يمارسون نفس تلك الأفعال الشنيعة ضد أبناء شعبنا".وأشار إلى أنه "شاهدنا الكثير من المقابر التي ارتكبت وأكتشف الكثير منها حيث دفن الأبرياء بنفس الأسلوب والروح الإجرامية وسياسة قطع الرؤوس، وبهذه المناسبة ندعو ونطالب الحكومة المركزية والحكومات المحلية الاحتفاء بهذه المناسبة لاظهار بشاعة الجرائم وتكريما لتضحيات الشهداء وتمجيدا لمبدا التضحية والفداء وكذلك نطالب الحكومة دعم موسسة الشهداء ماديا ومعنويا لتمويل دائرة المقابر الجماعية لانجاز المهام والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه من البحث والكشف عن المقابر ومعرفة هويات رفاة الشهداء التي تستوجب تمويل مالي لها".وطالب رئيس موسسة الشهداء بـ"السعي الحثيث في اظهار هذه الجرائم من خلال الاعمال الفنية والدرامية والسينمائية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشركات الفنية والقنوات الفضائية"، مطالبا بذات الوقت رئاسة الجمهورية والحكومة بـ"تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين والارهابين الذين صدرت بحقهم حكم الاعدام واكتسبت الدرجة القطعية انصافا لذوي الشهداء ودماء الشهداء والضحايا وتحقيقا للعدالة التي كفلها الدستور والقانون الذي اقسموا على تنفيذها".

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