2020/05/16 | 14:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، القوى الوطنية الى الاستجابة لمطلب المتظاهرين في تغيير رئيس مجلس النواب كما حدث مع رئيس الوزراء .وقال في تغريدة على تويتر ان: التريث بطلب تغيير رئيس المجلس من قبل المتظاهرين هو الفراغ الدستوري ...قبل ايام تم التصويت على الحكومة .وعليه اصبح التغيير مطلب شرعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الصدر يحث القوى السياسية على الاستجابة لمطالب اقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الصدر يحث القوى السياسية على الاستجابة لمطالب اقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).