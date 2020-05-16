“كورونا” يُنهي حياة زوجين عراقيين في أميركا

2020/05/16 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قتل فيروس “#كورونا” المستجد زوجان عراقيان في ولاية “ميشيغان” الأميركية، تاركين ابنهما البالغ /20/ عاماً لرعاية شقيقتيه المراهقتين.وبحسب رسالة نعي نشرتها وسائل إعلام أميركية فإن «الأب نامير أيرام (52 عاماً)، توفي الاثنين الماضي،…

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