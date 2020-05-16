الاستثمار النيابية: وزير التخطيط الجديد إذ لم يكن قادرا على تنفيذ المشروع الوطني فعليه إلاعتذار

2020/05/16 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، وزير التخطيط الجديد بعقد اجتماع مع اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع الوطني لتشغيل الشباب.وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “وزير التخطيط لم يعقد اي اجتماع مع اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع الوطني لتشغيل الشباب منذ توليه المنصب”، لافتة إلى إن “مشروع تشغيل الشباب […]

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