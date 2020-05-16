كتلة الإتحاد الإسلامي تدعو الى معالجة المشاكل في برلمان كردستان

2020/05/16 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن البرلمان الكردستاني يعاني مشاكل جمة لابد من معالجتها، مبينة أنها لن تشارك في اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية.وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي في تصريح، إن “هناك اجتماعا مقررا لرؤساء الكتل لكن رئاسة البرلمان لن تحضره، مؤكدأ أن كتلته لن تشارك في اجتماع […]

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