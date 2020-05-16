بالصورة.. رئيس الوزراء يزور مقر هيأة الحشد الشعبي ويلتقي رئيسها

2020/05/16 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (16 أيار 2020)، هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيأة، فالح الفياض.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيأة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، والتقى رئيس الهيأة فالح الفياض"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، السبت (16 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها.

وقال اللامي لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الهيئات المستقلة بات م

بغداد اليوم-اربيل

كشف عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، السبت، عن ما وصفها بالبوادر الإيجابية من بغداد، بخصوص تفعيل اتفاق الحكومة الاتحادية السابق مع الإقليم، والذي ينص على تسليم 250 ألف برميل من النفط مقابل إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب المو

بغداد اليوم-بغداد

أظهرت وثيقة مسربة، السبت (16 أيار 2020)، أسماء 49 مرشحاً من محافظة البصرة، لشغل منصب وزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وبينت الوثيقة وجود 49 مرشحاً للوزارة التي تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحها الى محافظة

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