أول محافظة عراقية تقرر رفع حظر التجول كلياً وفتح المطاعم والمقاهي والشركات

2020/05/16 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- دهوك

قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، السبت (16 ايار 2020)، إلغاء حظر التجول كلياً وافتتاحه لمدة 24 ...





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