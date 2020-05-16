مصرع وإصابة 4 منتسبين من حماية الغانمي بعد انقلاب عجلتهم في طريق بغداد- تكريت

2020/05/16 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قتل وإصيب أربعة منتسبين من حماية وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت (16 ايار 2020)، جراء انقلاب إحدى عجلات موكبه في الطريق الرابط بين بغداد وتكريت في صلاح الدين.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عجلة تابعة لموكب وزير الداخلية عثمان الغانمي انقلبت على طريق بغداد- تكريت بين منطقتي عوينات والعوجة".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى مصرع منتسب وإصابة ثلاثة آخرين من حماية وزير الداخلية"، مشيراً إلى أن "عناصر الحماية نقلوا جثة المتوفي إلى الطب العدلي، فيما نقلوا المصابين إلى المستشفى القريب من الحادث".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت (16 أيار 2020)، باندلاع حريق جديد التهم اكثر من 70 دونماً من حقول الحنطة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً كبيراً التهم أكثر من 70 دونماً من حقول ال

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (16 ايار 2020)، انطلاق عملية تفتيش لتنفيذ أوامر القبض وملاحقة عناصر داعش جنوبي ناحية بهرز في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قيادة عمليات ديالى والمتمثلة

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مديرية مكافحة مخدرات في الديوانية، السبت (16 أيار 2020)، القاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكافحة المخدرات في الديوانية تمكنت، من القاء

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