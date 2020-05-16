المهندس.. الرجل الذي أذل أسياد آل سعود وداس على أذنابهم

2020/05/16 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاساءة التي وجهتها قناة "ام بي سي" السعودية الى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس الرمز العراقي والعربي والاسلامي والانساني الكبير، الذي قارع طيلة حيات...

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