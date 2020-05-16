الخنجر يحذر من زعزعة

2020/05/16 | 15:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا التحذير بعد أن رفع مسلحو داعش من معدل هجماتهم في العديد من المحافظات - إرشيفية

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