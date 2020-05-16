2020/05/16 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور. مصرع واصابة 3 من حمايات وزير الداخلية بحادث سير في صلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور. مصرع واصابة 3 من حمايات وزير الداخلية بحادث سير في صلاح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور. مصرع واصابة 3 من حمايات وزير الداخلية بحادث سير في صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).