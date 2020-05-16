قائممقام خانقين: الوضع الأمني في أطراف القضاء حرج جدا

2020/05/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن، ان الوضع الأمني في أطراف القضاء حرج جدا.

واشار حسن الى استمرار نزيف دماء الأبرياء، من المدنيين والمزارعين الذين، يدخلون حالة الاستنفار مع المساء بسبب نشاط غير مسبوق لخلايا داعش، وتكرارها هجماتها من خلال القنص والعبوات الناسفة.

وأضاف حسن، أن خانقين تعيش حاليا نزيف دماء وهجمات داعش، أصحبت شبه يومية، مؤكدا ان الاهالي تحت ضغط نفسي هائل في ظل تكرار مشاهد تشييع الضحايا بين فترة واخرى وكل منها تحمل قصصا وفجائع.

وشدد قائممقام قضاء خانقين، على أن بقاء الاوضاع على حالها غير مقبول، مبينا ان الوضع الأمني في خانقين، هو الأكثر خطورة وهنالك قلق حقيقي من تنامي الهجمات الارهابية وسقوط المزيد من الضحايا.

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