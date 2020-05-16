سلطة الطيران المدني تنفي منحها موافقات رسمية لاستئناف الرحلات إلى العراق

2020/05/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت سلطة الطيران المدني العراقي، منحها أية موافقات رسمية إلى شركات الطيران لاستئناف رحلاتها إلى العراق.

وقالت السلطة في بيان إنها تبذل جهودا ومساع كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودة المواطنين العالقين في الخارج إلى بلدهم بالسرعة الممكنة، مبينة انها لم تعطي أية موافقات رسمية إلى شركات الطيران، لغرض استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق.

وأكدت السلطة التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص ذلك.



مشيرة الى ان ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة والمصداقية بصلة.

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