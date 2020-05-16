شمخاني: إدارة ترمب أعطت صورة للعالم أنها شريك غير موثوق به

2020/05/16 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأميركية أعطت صورة للعالم انها شريك غير موثوق به.

وقال شمخاني إن المثلث المكون من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومبعوثها المعني بشؤون إيران، برايان هوك، قد خلق صورة لإدارة الولايات المتحدة دفعت شركائها إلى اعتبارها طرفا غير موثوق به، ومنافسيها إلى اعتبارها تهديدا، ومواطنيها إلى اعتبارها غير فعالة وغير مؤهلة، مشيرا الى أن هيمنة طرف غير عقلاني وغير فعال يعتبر مصدرا للتهديدات.

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