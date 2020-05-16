من وسط مخازن العدل.. وزير الصحة يعلن توفير الاف العدد التشخيصية استعدادًا لنصب “مفارز المسح”

2020/05/16 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاستعدادات للانطلاق بعملية عزل المناطق وبدء المسح الوبائي، فضلا عن نصب مفارز للمسح الوبائي تعمل مع السيطرات في مداخل المحافظات والطرق كافة.وتسلمت وزارة الصحة اليوم السبت عدد الفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا المستجد من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن حي العدل وستقوم […]

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