العراق يعلن قرب المباشرة بعزل 6 مناطق غالبيتها في العاصمة

2020/05/16 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم السبت، قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في 6 مناطق، 5 منها في بغداد.

وأبلغت خلية الأزمة الحكومية وكالة شفق نيوز ، أن المناطق المشمولة هي (مناطق في مدينة الصدر، البلديات، الزعفرانية، الشعلة، الطوبچي، وبعض المناطق في البصرة".

واعلن امس الجمعة وزير الصحة حسن التميمي، أن الحظر المناطقي يعد احد الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار الوباء، مشيرا الى مضاعفة أعداد الفحوصات الميدانية لفيروس كورونا لاسيما في المناطق التي حصلت فيها إصابات.

ممثل منظمة الصحة العالمية: نساند الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعلن عنها وزير الصحة العراقي

التميمي: على الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة إلزام الموظفين والمراجعين بالالتزام بلبس الكمامات والتعقيم وضمان التباعد الاجتماعي

كما قال التميمي أن وزارته ستدعم السيطرات المشتركة في الطرق بملاكات طبية تجري عمليات الفحص الميداني، داعيا الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة الى إلزام الموظفين والمراجعين بالالتزام بلبس الكمامات والتعقيم وضمان التباعد الاجتماعي.

ولاحقا،، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية مساندته الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعلن عنها وزير الصحة العراقي.

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