2020/05/16 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول حكومي في ديالى: تقاسم المسؤولية الامنية بشكل مشترك سينهي خطر داعش في خانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي في ديالى: تقاسم المسؤولية الامنية بشكل مشترك سينهي خطر داعش في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي في ديالى: تقاسم المسؤولية الامنية بشكل مشترك سينهي خطر داعش في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).