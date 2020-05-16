وزير الدفاع يلتقي الملحق العسكري الايراني في العراق

2020/05/16 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون بمكتبه في مقر الوزارة الملحق العسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق العميد مصطفى مارديان.وقال بيان للوزارة، إن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون الجاد بين البلدين”.واشار الى أن “اللقاء تخلل اجراء اتصال هاتفي بين وزير الدفاع العراقي ونظيره الايراني قدم فيه الاخير التهاني لمناسبة تسنمه منصب وزير […]

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