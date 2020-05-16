مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: هناك زيادة كبيرة في محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي في الانبار

2020/05/16 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم السبت، زيادة كبيرة في محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي بالتزامن مع استصلاح معظم الاراضي الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية.وقال العوسج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” الواقع الزراعي للموسم الحالي سوف يشهد انتعاش كبير لمحصولي الحنطة والشعير بعد قيام المزارعين باستغلال […]

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