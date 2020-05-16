إيران تسجل معدل وفيات بفيروس كورونا هو الأقل منذ شهرين

2020/05/16 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت: “تم تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما […]

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