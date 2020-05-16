خلية الاعلام الأمني تصدر بيانا بشأن هجمات تنظيم داعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين

2020/05/16 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً بشأن التعرضات التي نفذها عناصر تنظيم داعش الارهابي على القوات الأمنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان إن عصابات داعش قامت بإطلاق مباشر للنار على سيطرة الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، أدى الى استشهاد منتسب وجرح آخر خلال الهجوم.

وأكد البيان أن مجموعة من عصابات داعش الإرهابية، استهدفت نقطة مشتركة للشرطة الاتحادية في سيطرة يايجي التابعة لمركز قضاء الدبس بمحافظة كركوك مما ادى الى جرح منتسب من الشرطة المحلية.

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