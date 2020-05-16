ترمب: ندرس إتاحة لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا بالمجان

2020/05/16 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إدارته تدرس مسألة إتاحة لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد بالمجان.

وقال ترمب إن بلاده تتجه بسرعة كبيرة نحو تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عند نهاية العام الحالي، مشيرا الى أن الحكومة الأميركية تركز حاليا على أربعة عشر لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد، وتعمل على حصر القائمة للإبقاء على الأمصال الأكثر نجاعة.

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