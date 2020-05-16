مشهد لايصدق: مدينة الرميثة تقف في طوابير “ضخمة” للحصول على “سلة غذائية”.. المثنى “منكوبة”! (فيديو)

2020/05/16 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “صادم” لطوابير طويلة من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى، لاجل الحصول على سلة غذائية خلال حملات الاغاثة.واظهر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره احد افراد الحملة الاغاثية وهو مذهول من الطوابير الكبيرة والضخمة في مدينة الرميثة للحصول على سلة غذائية، داعيًا […]

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