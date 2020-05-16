الداخلية: الغانمي وصل وعاد من صلاح الدين بطائرة عسكرية والحادث كان طبيعياً

2020/05/16 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل الحادث الذي تسبب بمصرع واصابة أربعة منتسبين من حماية وزير الداخلية عثمان الغانمي على طريق بغداد وصلاح الدين.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ما حدث هو حادث سير طبيعي على طريق صلاح الدين وبغداد”.وأوضح أن “أحد المنتسبين […]

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