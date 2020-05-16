الموسوي: استكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عطلة العيد

2020/05/16 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، استكمال الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي بعد عطلة العيد.

وقال الموسوي إن الحوارات والمفاوضات ما تزال مستمرة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوى السياسية من أجل حسم ملف الوزارات الشاغرة.

وأضاف انه من المؤمل أن يحسم هذا الملف وتكتمل الكابينة الوزارية بعد عيد الفطر، لافتا الى ان ملف إدارة بعض الوزارات بالوكالة يجب ان ينتهي.

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