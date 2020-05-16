الأمن والدفاع النيابية: الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة داعش الإرهابي

2020/05/16 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، عن أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي في المناطق التي ظهروا فيها.

وقال الزيادي إن زمر داعش الإرهابية بدأت خلال الفترة القريبة الماضية بعمليات هنا وهناك بغية خلق فوضى أمنية، لكن بعد التصويت على الحكومة الجديدة والمتضمنة وزيري الدفاع والداخلية، فإن هنالك خطوات سيتم المضي بها لاستئصال تلك البؤر والخلايا النائمة، لافتاً إلى وجود خطط يتم الاستعداد من خلالها للبدء بصولات وجولات خلال الأيام المقبلة للقوات الأمنية على أوكار الزمر الإرهابية.

واكد الزيادي أن العمليات المرتقبة في المناطق التي ظهرت بها الزمر الإرهابية، هي بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاقها بعد اكتمال جميع الاجراءات لها، موضحاً أن هناك قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة جداً عن جميع زمر تلك الجماعات الإرهابية وتحركاتهم وتحركات قياداتهم، ومن بينهم الزمر التي دخلت من سوريا خلال الفترة الماضية.

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