الفيراج البرلماني التونسي وتكوير السياسة - مراد حاجي

2020/05/16 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مراد_حاجي لم تكن ممارسة السياسة في زمن الاستبداد في تونس امرا شائعا ولا اظهار الاعتراض ممكنا من عامة الناس, وباستثناء النخب السياسية والفكرية التي انقسمت بين ممارسة السياسة داخل التجمع أو ضده او مكتفية باالصمت المنجي.



لم يكن امام بقية الشعب وخاصة الشباب منه الا واجهتان إبراز الرفض والتعبير عن الاختناق والرغبة في التحرر في الفيراج في ملاعب الكرة حيث يحتمي الفرد بالحشود لتنطلق الحناجر بالرفض او الانخراط في ال ......





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