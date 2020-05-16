الكاظمي يلتقي الفياض ..(صورة )

2020/05/16 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري زيارة لهيئة الحشد الشعبي ويلتقي رئيسها فالح الفياض .

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