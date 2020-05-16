2020/05/16 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، هيئة الحشد الشعبي والتقى رئيس الهيئة، فالح الفياض.وقال مصدر إن “مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة لمقر هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، والتقى رئيس الهيئة فالح الفياض”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: بالتزامن مع مطالبات تنصيب قائد للحشد.. الكاظمي في مقر هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: بالتزامن مع مطالبات تنصيب قائد للحشد.. الكاظمي في مقر هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).