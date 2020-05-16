وزارة الدفاع التركية تعلن تنفيذ غارات جوية شمال العراق

2020/05/16 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني إثر غارات جوية نفذتها مقاتلاتها داخل الأراضي العراقية. وقالت الوزارة، في بيان إنها “تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقتي الزاب، وأفاشين باسيان، في شمالي العراق”. وأضافت أن “سلاح الجو شن غارات على الهدفين وحيّد إرهابيين اثنين”.

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