قائمة مسربة تكشف أسماء المرشحين لشغل منصب وزير النفط في الحكومة الاتحادية

2020/05/16 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قائمة مسربة أسماء المرشحين لشغل منصب وزير النفط في الحكومة الاتحادية التي يرأسها مصطفى الكاظمي.

وبحسب وثيقة سربها ممثلون في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة لم يتسن معرفة دقتها، فإن تسعة واربعين مرشحا يتنافسون على شغل منص وزير النفط.واوكل الكاظمي مهمة اختيار مرشح لمنصب وزير النفط الى نواب محافظة البصرة في البرلمان وذلك بعد مقاطعتهم جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، مطالبين بهذا المنصب معتبرين إياه من استحقاق أغنى محافظة بالبترول التي تقع اقصى جنوبي العراق.

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