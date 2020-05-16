الداخلية توضح مكان تواجد الوزير الغانمي خلال تعرض موكبه لحادث

2020/05/16 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل حادث السير الذي تعرضت احدى عجلات مكتب الوزير في مدينة تكريت، فيما أكدت استشهاد احد المنتسبين وإصابة ثلاثة بجروح.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “إحدى عجلات مكتب وزير الداخلية تعرضت لحادث سير في محافظة صلاح الدين”، مبينة أنه “أثناء الحادث استشهد أحد […]

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