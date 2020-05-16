بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على شبكة انفاق كبيرة لعصابات داعش جنوب الموصل

2020/05/16 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى تمكنت قطعات لواء (33) التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ،اليوم السبت، من العثور على شبكة انفاق كبيرة جداً والتي تحتوي على عدد من العبوات الناسفة التي تم التخلص منها بشكل آمن من قبل الجهد الهندسي للواء بالإضافة الى تطهير عدد من القرى والتي شملت (تل الرمان، وادي الدير، رجم الحديد، الكوار) […]

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