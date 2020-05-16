الوضع الصحي لريال مدريد وبرشلونة يهددان عودة الدوري الاسباني

2020/05/16 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن خطر جديد يهدد استئناف مباريات الليجا هذا الموسم.وكانت وزارة الصحة الإسبانية وضعت أكثر من مرحلة، لتقليل الإجراءات الاحترازية وتخفيف الإغلاق في البلاد.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك 7 أندية من الليجا لا تزال وزارة الصحة تضعها في المرحلة صفر من تخفيف الإغلاق.وأشارت الصحيفة إلى […]

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