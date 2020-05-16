.. ! العراق والجلوس على نبتة الصبار

2020/05/16 | 16:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اذا تتحولت البلاد إلى صحراء فلا تصلح إلا لزراعة الصبار نزهة في حقول الصباريقال: لا تتوقع من نبتة الصبار أن تثمر لك تفاحاً فحاول أن تعرف أصل الأشياء وماضيها كي لا يصدمك المستقبل معها! والحال هذا ينطبق على الوجوه المكررة التي لم نجد منها سوى الوعود بان الورد سيخرج من بين اشواك الصبار.



رغم السمعة ال...

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