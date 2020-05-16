جودت تستبعد أن يتم عقد جلسات البرلمان وفق النافذة الالكترونية

2020/05/16 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت ان يتم عقد جلسات البرلمان وفق النافذة الالكترونية رغم إعداد مجموعة من البرامج من قبل دائرة البحوث في المجلس.

وقالت جودت في تصريح ان أكثر من مئة وثلاثين نائبا قدموا طلبات رسمية موقعة الى هيئة رئاسة مجلس النواب للاستمرار بعقد جلسات المجلس وإنهاء دور تعطيل العمل التشريعي والرقابي.

وأضافت ان دائرة البحوث في المجلس هيأت العديد من البرامج لغرض عقد جلسات عبر النافذة الالكترونية إلا ان هيئة الرئاسة لم توافق لحد اللحظة على العمل بموجبهوأشارت إلى أن لدى مجلس النواب الامكانية في عقد جلساته في الوقت الحالي مع الحفاظ على الحماية الوقائية الصحية.

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