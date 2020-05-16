إيران قد تستخدم الجيش لمكافحة أسراب الجراد

2020/05/16 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، أن بلاده قد تستخدم الجيش للمساعدة في مكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب البلاد والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد رضا مير، المسؤول بوزارة الزراعة قوله، إن الجراد الصحراوي هاجم أكثر من مئتي ألف هكتار من الحقول والأراضي الزراعية في سبعة من واحد وثلاثين إقليماً في البلاد.

وأوضح مير أن المناطق المتضررة، والتي تمتد من شرقي إيران على الحدود مع باكستان وحتى الحدود مع العراق في جنوب غربي البلاد، ستزيد قريباً على الأرجح وتصل إلى مليون هكتار.

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