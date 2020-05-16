بالفيديو.. طبيبة عراقية تكذب ادعاءات قناة الحرة الامريكية

2020/05/16 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت الطبيبة مروه الخفاجي ادعاءات قناة الحرة الامريكية وبعض وسائل الاعلام حول النظام الصحي في العراق.وقالت الخفاجي في تسجيل مصور انه “ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام لاسيما قناتي الحرة والعربية غير دقيق وانها لم تجري اي لقاء مع قناة الحرة عراق”.واضافت الخفاجي “تفاجئت اليوم من اجتزاء بعض من كلمات […]

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