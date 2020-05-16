2020/05/16 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى منها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبين الإفصاح الذي نشر أمس الجمعة أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أمريكا.

كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي.



كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي.بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قال مدير الصندوق ياسر الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه مشيرا إلى أن فرصا استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.

* شركات عملاقة بقطاع الطاقة

كان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في نيسان عن حصة تبلغ 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30 بالمئة.

وصرح مصدر مطلع لرويترز في التاسع من نيسان بأن الصندوق السعودي اشترى حصصا في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور هذا العام.

وأظهر الإفصاح المعلن أمس الجمعة أن لديه حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شل وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي.

وأوضح إفصاح سابق في النرويج أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حصة بنسبة 0.3% في شركة إكوينور للنفط والغاز.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تشتري حصص أقلية في سيتي وبوينج وفيسبوك) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تشتري حصص أقلية في سيتي وبوينج وفيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).