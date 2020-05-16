بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تغرم الحلبوسي بسبب تعيينات تخالف الدستور

2020/05/16 | 16:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ‏غرمت المحكمة الاتحادية، رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، مبلغ (100) الف دينار عراقي، عن قضية مرفوعة ضده لتعيين (38) وكيل وزير ومدير عام خارج السياقات الدستورية.

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