الغانمي يوجه باحتساب جميع حقوق الشهيد للمنتسب المتوفي بحادث سير

2020/05/16 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم السبت باحتساب جميع حقوق الشهيد للمنتسب الذي تعرض اليوم لحادث سير مروري بانقلاب عجلته اثناء الواجب

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