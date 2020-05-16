رئيس كتلة نيابية: حكومة الكاظمي لن تستمر

2020/05/16 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، عدم استمرار حكومة مصطفى الكاظمي لمدة طويلة اذا سارت في نهجها الحالي، مؤكدا أن الشارع العراقي غير راض عنها.وقال الخالدي لـ /المعلومــة/ إن “حكومة مصطفى الكاظمي رضخت لضغوط الاحزاب والكتل السياسية بدليل تغيير عدد من الوزراء في جلسة التصويت ما يعني هنالك تدخل […]

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