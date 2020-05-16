2020/05/16 | 16:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، عدم استمرار حكومة مصطفى الكاظمي لمدة طويلة اذا سارت في نهجها الحالي، مؤكدا أن الشارع العراقي غير راض عنها.
وقال الخالدي لـ /المعلومــة/ إن “حكومة مصطفى الكاظمي رضخت لضغوط الاحزاب والكتل السياسية بدليل تغيير عدد من الوزراء في جلسة التصويت ما يعني هنالك تدخل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة نيابية: حكومة الكاظمي لن تستمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، عدم استمرار حكومة مصطفى الكاظمي لمدة طويلة اذا سارت في نهجها الحالي، مؤكدا أن الشارع العراقي غير راض عنها.
وقال الخالدي لـ /المعلومــة/ إن “حكومة مصطفى الكاظمي رضخت لضغوط الاحزاب والكتل السياسية بدليل تغيير عدد من الوزراء في جلسة التصويت ما يعني هنالك تدخل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة نيابية: حكومة الكاظمي لن تستمر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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