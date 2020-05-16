سائرون يدعو الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة

2020/05/16 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها.

وقال اللامي، من الضروري إعادة النظر بملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها، خصوصا مع وجود شخصيات غير مؤهلة لإدارة تلك الهيئات.

واضاف ان الكاظمي قيد يفتح هذا الملف بعد الانتهاء من ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، لأن فتح هذا الملف سيولد خلافات سياسية، بكل تأكيد، خصوصاً ان هناك جهات سوف تسعى الى شغل هذه الهيئات عن طريق المحاصصة الطائفية والسياسية.

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