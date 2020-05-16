لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي تشيد بقرار الكاظمي القاضي بتقليص الهياكل الإدارية

2020/05/16 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، على قرار مجلس الوزراء الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي القاضي بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية في الدولة العراقية.

وقال عضو اللجنة ستار جبار، إن الحكومات السابقة كانت قد قلصت ودمجت بعض الوزارات، وأثمرت هذه التجربة عن إيجابيات، كما أنها لم تخلو من السلبيات، مؤكداً ان العراق يمر بظرف اقتصادي خانق، وترشيد وتقليص مؤسسات الدولة، يحد من بعض الصرفيات، لكن هذا الترشيد والتقليص او الإلغاء، يجب ان يتم دراسته بشكل دقيق.



وبين جبار ان هذه الخطوة مهمة جداً، خصوصاً وان هناك تداخلا في الكثير من صلاحيات مؤسسات الدولة العراقية وتضارب فيما بين المؤسسات ببعض القرارات المهمة، مشددا على مراجعة عمل مؤسسات الدولة ودمج بعضها ببعض او إلغاء قسم منها.

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