"البوندسليغا" يعود.. و10 قوانين صارمة جديدة

2020/05/16 | 16:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تعود الحياة السبت إلى ملاعب كرة القدم تدريجيا، مع استئناف الدوري الألماني للمباريات، بعد أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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