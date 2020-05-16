الأمن النيابية تدعو الكاظمي الى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين خاصرة بغداد

2020/05/16 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعد مايع الحلفي، السبت، القائد العام للقوات المسلحة إلى إطلاق عملية عسكرية كبرى لتأمين قضاء الطارمية.وقال الحلفي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الخروقات الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي تتطلب إعادة النظر بالخطط العسكرية واتباع اسلوب جديد في مطاردة العناصر الإجرامية”.[…]

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